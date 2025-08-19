সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
নেদারল্যান্ডস সিরিজে খেলবেন না মিরাজ

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৪
মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপের দল ঘোষণার শেষ সময় ২২ আগস্ট। ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তান দল ঘোষণা করেছে। এশিয়া কাপের আগে ঘরের মাঠে নেদারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দল।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৩০ আগস্ট এবং ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে ম্যাচ তিনটি। সিরিজকে সামনে রেখে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সিলেটে চলে যাবেন ক্রিকেটাররা। তবে দলের সঙ্গে সিলেট যাচ্ছেন না টাইগারদের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ।

বিসিবির একটি সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছেন মিরাজ। সব ঠিকঠাক থাকলে এশিয়া কাপের আগেই তার ছুটি শেষ হওয়ার কথা। নেদারল্যান্ডস সিরিজে না খেললেও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় এশিয়া কাপের দলে মিরাজকে পাওয়া নিয়ে আশাবাদী বিসিবি।

সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে নেদারল্যান্ডস সিরিজে ছুটি নিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ

নেদারল্যান্ডস সিরিজের দল এখনও ঘোষণা করেনি বিসিবি। এশিয়া কাপের প্রস্তুতির জন্য ২৫ সদস্যের যে প্রাথমিক দল দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেই হওয়ার কথা নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজের দল।

