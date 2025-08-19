সেকশন

বিসিবি থেকে দুর্নীতি দূর করার হুঙ্কার মার্শালের

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৪
অ্যালেক্স মার্শাল। ছবি: সংগৃহীত

বিপিএলে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সবশেষ আসরকে ঘিরে আবারও আলোচনায় ফিক্সিং। যা নিয়ে এখনও চলছে তদন্ত। এসব বিষয়ে আরও স্বচ্ছতার জন্য আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগের হয়ে কাজ করা অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

অ্যান্টি করাপশন কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ক্রিকেটার ও বিসিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্শাল। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, ‘সবখানে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হচ্ছে, যেখানে সহজেই দুর্নীতিবাজরা সুযোগ পেয়ে যায়। বিপিএল জনপ্রিয় একটি লিগ। এখানে সবকিছু হতে হবে উঁচু মানের, পেশাদার ও সুরক্ষিত। বিশ্বের যেকোনো জায়গাতেই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ সুরক্ষিত হওয়া উচিত। বিপিএলেও এটা নিশ্চিত করার জন্য আমি কাজ করবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘আজ আমার প্রথম দিন। বিসিবির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। খুব গুরুত্ব সহকারে আমাদের সভা হয়েছে, যেখানে সবার সমর্থন পেয়েছি। সমর্থকরা যেন সঠিক ক্রিকেট দেখতে পারেন এবং খেলোয়াড়রা যেন সুরক্ষিত থাকে সেদিকেই আমার মনোযোগ। ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি বোর্ড ও প্রেসিডেন্টের (আমিনুল ইসলাম বুলবুল) সঙ্গে কাজ করছি। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে সব সাজিয়ে আমি বোর্ডকে দেখাবো। তবে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা ও সুরক্ষা প্রয়োজন।’

দুর্নীতি প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন জানিয়ে মার্শাল বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করতে চাই, বাংলাদেশের হয়ে যে নারী ও পুরুষ ক্রিকেটাররা খেলেন, তারা যেন সুরক্ষিত থাকেন। প্রেসিডেন্ট, সিইও ও বোর্ড মেম্বারদের (পরিচালক) সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তারা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা ইনটেগ্রিটি ইউনিটকে নতুন করে সাজাব। আমাদের লক্ষ্য হলো সবাইকে (দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে) শিক্ষিত করে তোলা এবং তারা যাতে বুঝে কী করতে হবে। তারা যেন সচেতন হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতিবাজরা সুযোগ করতে না পারে।’

