স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সকল স্কুল-কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, উপজেলা ইনোভেশন, আইসিটি, যৌন নিপীড়নের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্তে উপজেলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভা সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জাহাঙ্গীর আলম স্কুল-কলেজে মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন সভায়। পরে উপস্থিত সবাই এর পক্ষে মতামত দেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন বলেন, ‘সম্প্রতি আমাদের পাশের উপজেলা মহেশপুরে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগে উপজেলার কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আজকের সভায় সবার মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মোবাইল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের রেজল্যুশন সব স্কুল-কলেজে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ইউএনও।
তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে উপজেলার সকল স্কুল-কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করব। এ বিষয়ে সকলে এগিয়ে আসলে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে।