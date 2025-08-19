সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জীবননগর উপজেলা

স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৯
জীবননগর উপজেলা কমিটির মাসিক সভা। ছবি: ইত্তেফাক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সকল স্কুল-কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, উপজেলা ইনোভেশন, আইসিটি, যৌন নিপীড়নের বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্তে উপজেলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভা সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক জাহাঙ্গীর আলম স্কুল-কলেজে মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন সভায়। পরে উপস্থিত সবাই এর পক্ষে মতামত দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন বলেন, ‘সম্প্রতি আমাদের পাশের উপজেলা মহেশপুরে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগে উপজেলার কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আজকের সভায় সবার মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মোবাইল নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তের রেজল্যুশন সব স্কুল-কলেজে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ইউএনও।

তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে উপজেলার সকল স্কুল-কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করব। এ বিষয়ে সকলে এগিয়ে আসলে স্কুল-কলেজে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে। 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

মোবাইল ফোন স্কুল কলেজ নিষিদ্ধ চুয়াডাঙ্গা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সরকারি স্কুলে দুই দফা চুরি, চুলা-ফ্যান খুলে নিয়ে গেল চোর

শিক্ষককে মারধর করে ‘বাজার ঘোরানোর’ অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

ক্লাসরুম আছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী নেই!

সাংবাদিক তুহিন হত্যা : খোঁজ নেই কোপানোর ভিডিও ধারণ করা সেই মোবাইলের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রংপুরের স্কুল মাঠে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

স্কুলের ল্যাবে বিকট শব্দ, আগুন আতঙ্কে হুড়োহুড়িতে আহত ৫০ 

বিজয় কনসার্ট চলাকালে দেশীয় অস্ত্রসহ কলেজছাত্র আটক

নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng