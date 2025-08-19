পারমাণবিক কর্মসূচি বৃদ্ধির হুমকি উত্তর কোরিয়ার

দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া প্রেক্ষিতে পারমাণবিক কর্মসূচি বৃদ্ধির হুমকি দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) আল-জাজিরা প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নৌবাহিনীর একটি জাহাজ পরিদর্শনের সময় কিম এ মন্তব্য করেন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়াকে যুদ্ধ উস্কে দেওয়ার স্পষ্ট প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন।
প্রতিবেদনে বরাতে জানা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ায় এই সপ্তাহে বার্ষিক উলচি ফ্রিডম শিল্ড মহড়া শুরু হয়েছে। এই মহড়ায় উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ক্ষমতার মোকাবেলার প্রস্তুতি সমন্বয় করা হবে। এই মহড়া ১১ দিন ধরে চলবে।
সিউল এবং ওয়াশিংটন দাবি করছে, এই মহড়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু পিয়ংইয়ং এই মহড়াকে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করছে।
এদিকে চলতি মাসের শেষের দিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লির মধ্যে আলোচনায় উত্তর কোরিয়ার অবস্থান তুলে ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই আলোচনায় পিয়ংইয়ংয়ের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রোধের প্রচেষ্টার এজেন্ডা শীর্ষে থাকবে।
সিউলের কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল ইউনিফিকেশনের বিশ্লেষক হং মিন জানান, ‘এই পদক্ষেপের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে পারমাণবিক অস্ত্র উন্নতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।’
গত বছর ফেডারেশন অফ আমেরিকান সায়েন্টিস্টস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণায় ধারণা করা হয়েছিল, উত্তর কোরিয়া ৯০টি পর্যন্ত পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উপাদান তৈরি করেছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ৫০টির কাছাকাছি মনে করা হচ্ছে।
এছাড়া পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি পিয়ংইয়ং তার নৌ সক্ষমতাও উন্নত করছে। উত্তর কোরিয়ার পাবলিক ব্রডকাস্ট কেসিএনএ জানিয়েছে, দেশটি আগামী বছরের অক্টোবরের মধ্যে ৫ হাজার টনের চো হিওন শ্রেণীর তৃতীয় ডেস্ট্রয়ার জাহাজ নির্মাণ করবে। এইদিকে জাহাজগুলির জন্য ক্রুজ এবং বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে।