‘গারবেজ ক্যাফে’তে প্লাস্টিক বর্জ্য দিলে মেলে খাবার!

ভারতের ছত্তিশগড়ের আম্বিকাপুরে নতুন ধরনের ‘গারবেজ ক্যাফে’ চালু হয়েছে, যেখানে খাবারের বিনিময়ে টাকা নয়, লাগে প্লাস্টিক বর্জ্য। পুরোনো প্লাস্টিক ব্যাগ, বোতল বা মোড়ক জমা দিলে মিলছে খাবার। এক কেজি প্লাস্টিক দিলে পূর্ণাঙ্গ ভাত-তরকারি, আর আধা কেজি দিলে সকালের নাস্তা—সমুচা বা বড়া।
ক্যাফের দায়িত্বে আছেন বিনোদ কুমার পাটেল, যিনি বলেন, “ক্ষুধা এবং প্লাস্টিক দূষণ—দুটি সমস্যার সমাধান একসঙ্গে করতে চেয়েছি।” স্থানীয়রা আগের মতো প্লাস্টিক বিক্রি করার বদলে এখন পরিবারের জন্য খাবার আনছেন।
ক্যাফে চালুর পর প্রতিদিন গড়ে ২০ জন খাবার পান। শহরের প্লাস্টিক বর্জ্যও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৯ সাল থেকে এই ক্যাফে প্রায় ২৩ টন প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে। শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের ফলে এখন আম্বিকাপুর পরিচিত ‘জিরো ল্যান্ডফিল সিটি’ হিসেবে।
শহরে ২০টি বর্জ্য সংগ্রহকেন্দ্র ও ৪৮০ জন নারী ‘স্বচ্ছতা দিদি’ প্রতিদিন দরকারমতো প্লাস্টিক সংগ্রহ করছেন। এই উদ্যোগ ছত্তিশগড়ের ৪৮টি ওয়ার্ডে বিস্তৃত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরেও অনুরূপ প্রকল্প চালু আছে—শিলিগুড়ি, মুলুগু, মাইসুরু এবং উত্তর প্রদেশসহ।
উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু ক্ষুধা হ্রাস নয়, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই সমাধান গড়ে তোলা।