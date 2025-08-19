একসঙ্গে ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারের বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একসঙ্গে ৪১ জন অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বদলি করেছে। বদলির সঙ্গে তাদের নতুন কর্মস্থলে অবিলম্বে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এনবিআরের কর প্রশাসন মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এই বদলির আদেশ দেয়। কর কর্মকর্তারা বলছেন, গত মে ও জুনে আন্দোলনের পর শাস্তিমূলক হিসেবে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি শুরু হয়, যা জুলাই থেকে ধাপে ধাপে কার্যকর হয়েছে।
বদলিকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকার বিসিএস (কর) একাডেমির পরিচালক হাফিজ আল আসাদ, ঢাকার বিভিন্ন কর অঞ্চল–১,–২,–৩,–৪,–৭,–৮,–১০,–১১,–১২,–১৪,–১৫,–১৬,–১৭,–১৮,–২০,–২১,–২৩, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর কর অঞ্চল এবং এনবিআরের বিভিন্ন ইউনিট ও আপিল অঞ্চলের কর্মকর্তারা।
এর আগে সোমবার ৯ জন কর কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তারা হলেন অতিরিক্ত কর কমিশনার সেহেলা সিদ্দিকা, সুলতানা হাবীব, যুগ্ম কর কমিশনার মেসবাহ উদ্দিন খান, মামুন মিয়া, সিআইসির পরিচালক চাঁদ সুলতানা চৌধুরানী, অতিরিক্ত কমিশনার সাধন কুমার কুন্ডু, খুলনার মোংলার কাস্টম হাউসের অতিরিক্ত কমিশনার আবুল আলা মোহাম্মদ আমীমুল ইহসান খান, চট্টগ্রাম কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমির যুগ্ম কমিশনার সানোয়ারুল কবির এবং খুলনার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের উপকমিশনার সাইদুল ইসলাম।
উল্লেখ্য, আন্দোলনের জেরে গত দেড় মাসে এনবিআরের সদস্য থেকে প্রহরী পদ পর্যন্ত ৩৬ কর্মকর্তা–কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।