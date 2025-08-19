সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দুদকের উপ-পরিচালক পলাশ সাময়িক বরখাস্ত

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪
আহসানুল কবীর পলাশ। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. আহসানুল কবীর পলাশকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও জাল কাগজপত্র তৈরি করে আবাসন প্রকল্পকে পরিকল্পনা পাসে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৬ আগস্ট দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ বরখাস্তের বিষয়টি জানানো হয়।

আদেশে বলা হয়, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে আহসানুল কবীর পলাশকে রূপায়ণ হাউজিং এস্টেট লিমিটেড–সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে তিনি নির্ধারিত সময়ে কোনো প্রতিবেদন দাখিল করেননি এবং সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদনও জানাননি।

এ ঘটনায় কমিশনের কর্মচারী বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। পরে গত ১৬ জুলাই কমিশনের সভায় বিধি ৪৩(১) মোতাবেক তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বরখাস্তের সময় তিনি বিধি অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন। এ আদেশ ৬ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

দুদক বরখাস্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

এস আলম-জেমকন-নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লেখায় টাকা-ফ্ল্যাট দেয়ার অভিযোগ, দুদকের গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরু

শেখ মুজিবের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে টাকা-ফ্ল্যাট দেওয়ার ঘটনা তদন্তে দুদককে লিগ্যাল নোটিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুদকের হয়ে মামলা লড়বেন আইনজীবী শাহদীন মালিক

কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বরখাস্ত এএসপি আরিফুজ্জামান

‘দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আইন এক-দুই মাসের মধ্যে প্রণয়ন হবে’

অবৈধ সম্পদ: সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng