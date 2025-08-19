অস্ট্রেলিয়ায় নুরুলদের দ্বিতীয় জয়

টপ এন্ড টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে আবারও জয় পেল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ২ নম্বর মাঠে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে ২২ রানে হারিয়েছে নুরুল হাসানের দল। এর আগে এই মাঠেই নেপালকে হারিয়েছিল তারা। তবে পাশের টিআইও স্টেডিয়ামে খেলা দুটি ম্যাচেই হেরেছিল ‘এ’ দল।
আজ অধিনায়ক নুরুল সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্যাট হাতে ২৩ বলে ৩৫ রান করার পর উইকেটের পেছনে নিয়েছেন ২টি ক্যাচ। এজন্যই হয়েছেন ম্যাচসেরা।
প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ ‘এ’ তোলে ৪ উইকেটে ১৭২ রান। ওপেনিং জুটিতে ঝড় তোলেন মোহাম্মদ নাঈম ও জিশান আলম। মাত্র ৩.২ ওভারে দলকে এনে দেন ৫৫ রান। ১১ বলে ২৫ রানের ইনিংস খেলে নাঈম বিদায় নেন। এরপর দ্রুত সাইফ হাসান (৩) ও জিশান আলমের (৩০) আউট হয়ে গেলে রান তোলার গতি মন্থর হয়।
কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নেন নুরুল ও আফিফ হোসেন। দু’জনে মিলে চতুর্থ উইকেটে ৩৩ বলে ৪৩ রান যোগ করেন। নুরুল আউট হলেও আফিফ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৪১ রানে (৪০ বল), সঙ্গে ইয়াসির আলীর ২২ রানের ক্যামিওতে দল বড় সংগ্রহ পায়।
বোলিংয়েও শুরুটা দারুণ করে বাংলাদেশ। হাসান মাহমুদ ফিরিয়ে দেন জেইক ওয়েদারাল্ডকে। রিপন মণ্ডল ফেরান অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ডার্সি শর্টকে। তোফায়েল আহমেদ তুলে নেন স্যাম এল্ডারের উইকেট। দ্রুতই নর্দান টেরিটরির স্কোর দাঁড়ায় ৩৪/৩।
এরপর কনর ক্যারল ও জর্ডান সিল্কের ব্যাটে চতুর্থ উইকেটে আসে ৮২ রানের জুটি। কিন্তু বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ক্যারলকে (৪৩) আউট করে ভাঙেন প্রতিরোধ। কিছু পর সিল্ককেও (৪৮) ফেরান তিনি। শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে ১৫০ রানেই থামে নর্দান টেরিটরি।
রাকিবুল নেন ২ উইকেট, সমান সাফল্য পান হাসান মাহমুদ ও তোফায়েল আহমেদও।
আগামী বৃহস্পতিবার নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ মুখোমুখি হবে মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইক: ২০ ওভারে ১৫০/৭ (সিল্ক ৪৮, ক্যারল ৪৩; রাকিবুল ২/২২, হাসান ২/২৩, তোফায়েল ২/২৬)।
ফল: বাংলাদেশ ‘এ’ ২২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: নুরুল হাসান।