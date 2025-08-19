বাড়ল সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণ অনুদান 

সরকারি কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ অনুদানের হার বাড়িয়েছে সরকার। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রস্তাব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান ২ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখ টাকা করা হয়েছে। সাধারণ চিকিৎসার অনুদানও ৪০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান কর্মচারীর জন্য ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
এ ছাড়া যৌথ বীমার এককালীন অনুদান ২ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখ টাকা এবং মাসিক কল্যাণ ভাতা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, এসব অনুদানের ব্যয় বরাদ্দ করা অর্থ ও নিজস্ব রিসোর্স থেকে মেটাতে হবে। অতিরিক্ত কোনো বরাদ্দ দাবি করা যাবে না। অনুদান প্রদানে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সব ধরনের আর্থিক বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।