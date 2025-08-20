সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাসপাতালে রাতের খাবার দেয় না ঠিকাদার, দুদকের অভিযান

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩১

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযান চলাকালে রোগীদের রাতের খাবার না দেওয়াসহ হাসপাতালের উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ না হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে দুদক।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুদকের মাদারীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান বুলবুলের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান শেষে দুদকের কর্মকর্তা জানান, জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয় ধরে উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ দেয় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। সম্প্রতি সেই কাজে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি রোগীদের অভিযোগ ছিল- বরাদ্দ থাকা রাতের খাবার তাদের দেওয়া হচ্ছিল না। পরে সেই নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে বরাদ্দ হওয়া উন্নয়নমূলক কাজের সন্তোষজনক কাজ হয়নি বলে সত্যতা পায় দুদক। এছাড়াও রোগীরা রাতের খাবার না পাওয়ার বিষয়টিরও সত্যতা মেলে।

এদিকে বাথরুমসহ বিভিন্ন ফ্লোর অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকায় এ ব্যাপারে দুদকের পক্ষ থেকে দায়িত্বরত আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরে বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দুদকের অভিযান পরিচালনাকারী দল।

এ ব্যাপারে দুদকের মাদারীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান বুলবুল বলেন, অভিযানের সময় বরাদ্দ হওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সন্তোষজনক হয়নি বলে প্রমাণ মিলেছে। তাছাড়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাতের খাবার দিচ্ছে না এ বিষয়টিরও সত্যতা মিলেছে। আমরা বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করব। এ বিষয়ে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

দুর্নীতি দমন কমিশন শরীয়তপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গোসাইরহাটে টিআর-কাবিখায় অনিয়ম, এক ওয়ার্ডেই ৯ প্রকল্প

অ্যাম্বুলেন্স আটকে নবজাতকের মৃত্যু: মূল হোতা সবুজ দেওয়ান গ্রেপ্তার

রাতের আঁধারে মোমবাতি জ্বালিয়ে ছাত্রলীগের স্লোগান, আটক ৬

শরীয়তপুরে ‘ডিজিএফআই’ পরিচয়ে চাঁদা আদায়ের সময় যুবক আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পদ্মা সেতুর টোলপ্লাজায় মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

শরীয়তপুরে অজ্ঞাত লাশের পরিচয় শনাক্ত, থানায় হত্যা মামলা

বিএনপির সমাবেশস্থলের পাশে ককটেল বিস্ফোরণ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

রাতের আঁধারে সড়ক অবরোধের চেষ্টা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের, ধাওয়া দিলো বিএনপি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng