মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৪৩ প্রবাসী গ্রেপ্তার

মালয়েশিয়ায় কাগজপত্র ছাড়াই কারখানায় কাজ করার অভিযোগে বাংলাদেশিসহ ৪৩ প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দেশটির সেলাঙ্গর রাজ্যের জালান মেরুতে একটি কাচের ফ্রেমের কারখানায় ফ্রেমের কারখানায় অভিযান চালিয়ে যেসব অপরাধ সনাক্ত করেছে তার মধ্যে ২০২০ সাল থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নিয়ে থাকা।
সেলাঙ্গর জেআইএম পরিচালক খায়রুল আমিনুস কামারউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, ২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৩ জন প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ, নেপাল ও মিয়ানমারের নাগরিক।
তিনি বলেন, ১৭ জন সেলাঙ্গর জেআইএম কর্মকর্তা ও কর্মী অভিযান চালানোর আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক মাস ধরে নজরদারি করা হয়। ‘এরা সাধারণ শ্রমিক এবং তাদের মধ্যে ৩২ জনের কাজের সময়সূচি ঠিক ছিল না।’
ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের রেগুলেশন ৩৯ বি এবং ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ এর ধারা ৬(সি) এর অধীনে পাসপোর্টের শর্ত লঙ্ঘন করেছে তারা।
গ্রেপ্তার বেশিরভাগ অভিবাসী গত দুই বছর ধরে কাগজপত্র ছাড়াই কারখানায় কাজ করছিলেন বলে জানান পরিচালক।