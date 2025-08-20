ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে সংসদ ভবনের ভেতর এক তরুণ সংসদ সদস্য আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিহত এই এমপির নাম এমেলি পেলটোনেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, মাত্র ৩০ বছর বয়সী পেলটোনেন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংসদ সদস্য ছিলেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, তিনি সংসদ ভবনের ভেতরে আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এই আকস্মিক মৃত্যুতে ফিনল্যান্ডজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে সব দলের নেতারাই গভীর শোক জানিয়েছেন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্লামেন্টারি গ্রুপের চেয়ারপারসন টিটি তুপুরাইনেন এক বিবৃতিতে বলেন, 'তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রিয় সদস্য ছিলেন। আমরা তাকে গভীরভাবে মিস করব। এত অল্প বয়সে একটি তরুণ প্রাণের অবসান হলো।'
যদিও সংসদ তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ছিল, তবুও পেলটোনেনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী পেত্তেরি অরপো দিনটির বাকি সব সরকারি রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন। সহকর্মীদের কাছে তার জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম ওয়াইএলই এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সংসদের স্পিকার ইউসি হাল্লা-আহো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, পেলটোনেন ছিলেন 'একজন প্রিয় সহকর্মী, যিনি সব দলের কাছেই সমানভাবে সম্মানিত ছিলেন।'
পুলিশ জানায়, স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৬ মিনিটে তারা সংসদ ভবন এদুস্কুনতাতালোতে পৌঁছে যায়। তদন্তে কোনও অপরাধমূলক ঘটনার প্রমাণ মেলেনি। প্রায় তিন ঘণ্টা পর সংসদ কর্তৃপক্ষ এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে পেলটোনেনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।
দক্ষিণাঞ্চলীয় উউসিমা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত পেলটোনেন প্রথমবারের মতো ২০২৩ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে রাজনৈতিক জীবনের শুরুটা আরও আগে। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি ইয়্যারভেনপা শহরের সিটি কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২২ বছর বয়সে সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন তিনি, যা ওই পদে দায়িত্ব নেওয়া সবচেয়ে কম বয়সী রাজনীতিকের রেকর্ড।
গত জুনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন, কিডনির সংক্রমণের কারণে কয়েক সপ্তাহ সংসদীয় কাজে অনুপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিনি লেখেন, 'হেলসিঙ্কির মেইলাহতি হাসপাতালে আমাকে শিরায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। এখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি, তবে গ্রীষ্মকালীন চিকিৎসা ছুটিতে আছি এবং পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।'