বাচ্চা হওয়ায় মাফ করেছি, পাগলামি করলে মাফ নাই: বিএনপি নেতা

বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার এনসিপি নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কিছু নাবালক দলের নেতাকর্মী আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। আগে বাচ্চা হওয়ায় তাদের মাফ করা হয়েছে। কিন্তু এখন যদি তারা পাগল হয়, তাহলে তাদের মাফ করা হবে না।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে মাদারীপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বলেন, বর্তমান সময়ে দেখা যায় কিছু নাবালক দল, অবুঝ শিশুরা বলে বেড়াচ্ছে আগামীতে নির্বাচন হবে না। বাচ্চা পোলাপান অবুঝ হলে অনেক কিছুই বলে। তবে আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামের যতটুকু বয়স, তাদের জীবনের বয়সও সেটুকু হয়নি। তাই বাংলাদেশের মাটিতে কথা বললে বুঝে-শুনে বলতে হবে।
তিনি বলেন, ১৭ বছর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের শক্তি যে সকল ভাইয়েরা গুম হয়েছেন, খুন হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেই সকল পরিবার কিন্তু আগামী দিনে নির্বাচন চায়। গণতান্ত্রিক সরকার দেখতে চায়।
তিনি আরো বলেন, এই মানুষগুলো রাজপথে জীবন দিয়েছে আপনাদের সেবা করার জন্য না, আপনাদেরকে পাঁচ বছর উপদেষ্টা দেখার জন্য না, আপনাদের নতুন পার্টিকে মাথায় তুলে নাচার জন্য জীবন দেয় নাই। এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে যে নতুন স্বাধীনতা এনেছে, সেই স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে হলে একটি সঠিক সুন্দর নির্বাচন দিতে হবে বাংলাদেশের মাটিতে।
এ সময় মাদারীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট জাফর আলী মিয়া,জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সদস্য গাউছ-উর রহমান,জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক বেপারী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস মুন্সী ইরাদ, আরিফ সরদার, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান শিকদার, জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান জাকিরসহ জেলা বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।