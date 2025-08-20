সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফ্রিতে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে বেধড়ক পেটালো পুলিশ

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০১
অভিযুক্ত এস আই নাজমুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় ফ্রিতে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ  উঠেছে নাজমুল হাসান নামে এক পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীঘিনালার মেরুং পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করেছেন বিক্ষুব্ধরা। সবশেষ অভিযুক্ত নাজমুল হাসানকে ক্লোজড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে তাকে ক্লোজড করে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া।

অভিযুক্ত নাজমুল হোসেন দিঘীনালা থানা এস আই এবং মেরুং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের দায়িত্বে আছে। ভুক্তভোগী ঈসমাইল হোসেন ওই এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবসা করেন। 

এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মেরুং পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে স্থানীয় ক্যাবল ইন্টারনেট সংযোগকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেনকে (২৭) মারধরের অভিযোগ ওঠে ফাঁড়ি ইনচার্জ ও এসআই নাজমুল হাসানের বিরুদ্ধে।

ইসমাইল হোসেন বলেন, তিনদিন আগে ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নাজমুল হাসান আমাকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেন। এতে রাজি না হওয়ায় মঙ্গলবার বিকেলে ফাঁড়িতে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এতে আমার দুই হাত গুরুতর জখম হয়।

দীঘিনালা থানার ওসি মো.জাকারিয়া বলেন, ঘটনার পরই কালকে তাকে (এসআই নাজমুল) থানায় নিয়ে আসা হয়।  বুধবার সকালে তাকে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পুলিশ ব্যবসায়ী খাগড়াছড়ি

