ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের জন্য সব সময় প্রস্তুত তামিম

ডিপিএলের খেলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার পরে এখন কেবল ঘরোয়া ক্রিকেটই খেলবেন বাঁহাতি এই ওপেনার। তবে এখনো মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত নন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।
পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তামিম বলেন, 'আমি সব সময় একটা কথা বলি-ক্রিকেটের জন্য, ক্রিকেটারদের জন্য যখনই আমার কোনো ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হবে বা কোনোভাবে অবদান রাখতে পারি, আপনারা সব সময় আমাকে পাবেন।'
সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ফিক্সিং নিয়ে গণমাধ্যমে নানা রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে, যেখানে কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ক্রিকেটারের নামও উঠে এসেছে। তবে এ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে চাননি তামিম। তিনি বলেছেন, 'আপনারা যেভাবে দেখেছেন, আমিও সেভাবেই দেখেছি। ঐ রিপোর্ট কতটা নির্ভরযোগ্য, সেটাও জানি না। যারা দায়িত্বে আছেন, তারা যদি কোনো রিপোর্ট দেন এবং সেটা প্রকাশিত হয়, তখন এ নিয়ে কথা বলা যাবে।'
বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকে জাতীয় দলে ওঠার বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'অনেক উদাহরণ আছে। কেউ অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-১৭ বা অনূর্ধ্ব-১৫ দলে খেলেনি, কিন্তু জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। কেউ আবার জাতীয় দলে এক ম্যাচ খেলে বাদ পড়েছে, তিন বছর পর ফিরে এসে ১০ বছর খেলেছে। তাই আমি বলবো, যাই হোক, আপনারা সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ভালো না হলে কোনো সমস্যা নেই, সুযোগ আবার আসবে।'
ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের জন্য বিসিবির আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান দেশসেরা এই ওপেনার। তামিম বলেছেন, 'আমরা ক্রিকেটে বা ক্রিকেট বোর্ড নিয়ে অনেক কথা বলি। আমার কাছে মনে হয় তাদের এখানে আরও বেশি বিনিয়োগ করা উচিত। কারণ, তাদের চাওয়া খুবই সামান্য। পরিবার বলেন বা ব্যক্তিগতভাবে বলেন-তাদের একটাই চাওয়া, তারা ক্রিকেটকে বেশি ভালোবাসে।'