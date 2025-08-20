ইউক্রেনে এক হাজার সেনার মরদেহ ফেরত দিল রাশিয়া

যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যেই ইউক্রেনের কাছে এক হাজার সেনার মৃতদেহ হস্তান্তর করেছে রাশিয়া। একইসঙ্গে ইউক্রেন থেকে নিজেদের ১৯ জন সেনার মরদেহ গ্রহণ করেছে মস্কো। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও প্রধান আলোচক ভ্লাদিমির মেডিনস্কি।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) তুরস্কে অনুষ্ঠিত কিয়েভ-মস্কো আলোচনার সময় টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে মেডিনস্কি বলেন, 'ইস্তাম্বুল চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নিহত সেনাদের দেহাবশেষ ইউক্রেনে ফেরত পাঠানো হয়েছে।'
এদিকে ইউক্রেনের যুদ্ধবন্দিদের চিকিৎসা বিষয়ক সমন্বয় সদর দপ্তরও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, রাশিয়ার কাছ থেকে এক হাজার সেনার মৃতদেহ তারা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে। এই দেহ বিনিময়টি ঘটলো কয়েকদিন আগে আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ বৈঠকের পরপরই।
এর আগে গত জুনের শুরুতে ইস্তাম্বুলে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় রুশ প্রতিনিধিদল মানবিক উদ্যোগ হিসেবে ইউক্রেনের ছয় হাজারেরও বেশি সেনার দেহাবশেষ ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে ধাপে ধাপে কিয়েভে মরদেহ পাঠানো শুরু হয়। এখন পর্যন্ত ওই প্রক্রিয়ায় রাশিয়া নিজ দেশের মোট ৭৯ জন নিহত সেনার মরদেহ ফিরে পেয়েছে।
সূত্র: আরটি ইন্টারন্যাশনাল