বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
ইভ্যালির গ্রাহকদের প্রায় ১৩ কোটি টাকা ফেরত দিল নগদ

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি বন্ধ হওয়ার পর গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ‘নগদ’। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে থাকা গ্রাহকদের টাকার বড় অংশই ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে নগদ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

নগদের তথ্যমতে, ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে ইভ্যালি কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার সময় গ্রাহকদের মোট ১৭ কোটি ৬৯ লাখ ৩৩ হাজার ১৭৫ টাকা ৮৪ পয়সা জমা ছিল। এর মধ্যে ১২ কোটি ৮৩ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ টাকা ৬৪ পয়সা ২৪ হাজার ৬৩০ জন গ্রাহকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই শেষে ২০২৩ সালে ১ হাজার ৬৩১ জন গ্রাহককে ৬ কোটি ১৪ লাখ ৪৭৫ টাকা ৭০ পয়সা এবং ২০২৪ সালে কয়েক দফায় ২২ হাজার ৯৯৯ জন গ্রাহককে ৬ কোটি ৬৮ লাখ ২৬ হাজার ৩০৪ টাকা ৯৪ পয়সা ফেরত দেওয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল কমার্সবিষয়ক কারিগরি কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে নগদ এই অর্থ ফেরত প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে ইভ্যালির গ্রাহকদের ৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ৩৯৫ টাকা ২০ পয়সা এখনও নগদের কাছে জমা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে।

নগদের চিফ কমার্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ শাহীন সারওয়ার ভূঁইয়া এ বিষয়ে বলেন, 'অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ইভ্যালির গ্রাহকদের পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছি। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। নগদের সিস্টেমে ইভ্যালির গ্রাহকদের যে পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে, তা ফেরত দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত।'

