বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কক্সবাজারে টমটমচালক হত্যার ঘটনায় ৩ রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৯

কক্সবাজারের উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে টমটমচালক রোহিঙ্গা যুবক নুরুল আবছারের হত্যার ঘটনায় জড়িত তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন রোহিঙ্গা ক্যাম্প-২ ইস্টের মৃত আলী আহমদের ছেলে শফি আলম (২৮), একই ক্যাম্পের হামিদ হোসেনের ছেলে ইমাম হোসেন (২০) এবং নুর আহমেদের ছেলে আবুল হাশিম (৪৫)।

পুলিশ জানায়, গত শনিবার নুরুল আবছার বাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন এবং আর ফেরেননি। রাতভর তার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরদিন রোববার সকালে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের কুচুবনিয়া এলাকায় ড্রাগন বাগান থেকে তার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তদন্তে গ্রেপ্তার ৩ যুবকের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়ায়। সবশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তবে কি কারণে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানায়নি পুলিশ।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসরুরুল হক বলেন, হত্যাকাণ্ডের পরপরই আমরা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করি। প্রযুক্তির সহায়তা ও মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

তিনি আরও জানান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সীমান্ত এলাকায় রোহিঙ্গাদের অপরাধ দমনে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

কক্সবাজার রোহিঙ্গা আটক

