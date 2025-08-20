ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় চলমান গণহত্যার মধ্যেই পুরো শহর দখলের জন্য একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন দখলদার ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ। বুধবার (২০ আগস্ট) ইসরায়েলি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক কান দাবি করেছে, এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'গিডিয়নস চ্যারিয়টস-২'।
ইসরায়েল কাটজ বলেন, 'এই অভিযানের পর গাজা শহরের ভূদৃশ্য বদলে যাবে এবং এটি আর আগের মতো দেখাবে না।'
স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে, দখলদারিত্ব পরিকল্পনার আওতায় গাজা শহরে যুদ্ধের জন্য ৬০ হাজার রিজার্ভ সৈন্যকে ডাকবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ গাজা শহর দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করার পর এই সিদ্ধান্ত এসেছে।
ইয়েদিওথ আহরোনোথ দৈনিক জানিয়েছে, সৈন্যদের একত্রিতকরণ ২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। আগামী দিনে মন্ত্রিসভায় দখল পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হবে।
৮ আগস্ট ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভা গাজা উপত্যকা ধীরে ধীরে দখলের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই পরিকল্পনাটি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচনা ও নিন্দার মুখে পড়েছে।
যুদ্ধবিরতির আন্তর্জাতিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে দখলদার বাহিনী ২০২৩ সাল থেকে গাজায় নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। অবিরাম বোমাবর্ষণে অঞ্চলটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং অবরোধের কারণে খাদ্য সংকটে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ৬২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে দেড় লাখের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।
চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে থেকে ইসরায়েল জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ত্রাণ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।
গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।