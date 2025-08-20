সেকশন

নরসিংদীতে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৭
ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর শহরতলীর হাজীপুর গ্রামে মোজাম্মেল (২৩) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাজীপুর ফারুক মোল্লার মোড়ে মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

নিহত মোজাম্মেল রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্দি ইউনিয়নের বল্লভপুর গ্রামের চানমিয়ার ছেলে। তিনি হাজীপুরের একটি বাসায় ভাড়া থেকে শহরের সিএন্ডবি রোডে কাপড়ের ব্যবসা করতেন।

নরসিংদী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এমদাদুল হক হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। 

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাজীপুরের ফারুক মোল্লার মোড়ে মদিনা ওয়ার্কশপের সামনে দাড়িয়ে ছিলো মোজ্জাম্মেল। এ সময় কাউছার নামের এক ব্যক্তি তার পেছন থেকে দা দিয়ে ঘাড়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা মোজ্জাম্মেলকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে এ ব্যাপারে এখনো কিছু জানা যায়নি।

নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমদাদুল হক ইত্তেফাককে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

