আলাস্কার বৈঠক নিয়ে সৌদি যুবরাজের সঙ্গে আলোচনা করলেন পুতিন

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে অবহিত করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুই নেতার মধ্যে ফোনালাপের খবর দিয়েছে আরব নিউজ। আলচনার সময় পুতিন সৌদির অবিচল অবস্থান এবং শান্তি অর্জনে যুবরাজের গঠনমূলক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করেন।
আরব নিউজ জানায়, ক্রাউন প্রিন্স আন্তর্জাতিক বিরোধ সমাধানের উপায় হিসেবে কূটনৈতিক সংলাপের প্রতি সৌদি আরবের অব্যাহত সমর্থনের কথা নিশ্চিত করেছেন।
দুই নেতা সৌদি আরব ও রাশিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিদ্যমান ক্ষেত্র এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার সুযোগগুলো নিয়েও আলোচনা করেন।