কালীগঞ্জে সরকারি জমিতে শ্রমিকদল কার্যালয়, ভেঙে দিলো প্রশাসন

সরকারি জমিতে অবৈধভাবে নির্মাণ করা লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদলের কার্যালয় ভেঙে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকিয়া সুলতানা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।
প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামের পাশে সরকারি জায়গায় টিনের একটি ঘর তৈরি করে উপজেলা শ্রমিকলীগ। গত ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পরে শ্রমিকদল তাদের দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছিল। প্রশাসন বারবার নোটিশ দিয়ে জায়গাটি খালি করার জন্য বললেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বুধবার সকালে পুলিশ ও আনসার বাহিনী ও যৌথ বাহিনীর সহযোগিতায় প্রশাসন বুলডোজার দিয়ে ভবনটি ভেঙে দেয়।
উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি বিপ্লব হাসান রুমেল এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ‘উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাকে কোনো লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়নি, শুধু মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল। মৌখিকভাবে বলার পরই আমাদের কার্যালয় ভেঙে দেওয়া হলো, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়।’
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ( ইউএনও) জাকিয়া সুলতানা জানান, ‘সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। ওই অফিসের পাশ দিয়েই বাউন্ডারি নির্মাণ করা হবে। একাধিকবার তাদের জানানো হয়েছিল। এছাড়াও নোটিশ দেওয়ার পরও দখলমুক্ত না করায় জনগণের স্বার্থে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।