ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে যোগ দিতে আফগানিস্তানে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে যোগ দিতে কাবুল পৌঁছেছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। সাম্প্রতিক ভারত সফরের পর বুধবার (২০ আগস্ট) ওয়াং ই'র এই সফরের খবর এলো।
চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগানিস্তানের রাজধানীতে পৌঁছেছেন। সফরকালে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের 'ষষ্ঠ চীন-আফগানিস্তান-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় সংলাপে' যোগ দেবেন।
সংবাদমাধ্যম চায়না ডেইলি জানিয়েছে, তিন বছরেরও বেশি সময় পর ওয়াং ই'র আফগানিস্তান সফর এটি।
এর আগে গত সোমবার চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে যান। সেখানে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও তার আলোচনা হয়।