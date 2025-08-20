যুক্তরাষ্ট্র ৬৬ শিশুকে অপহরণ করে রেখেছে, দাবি ভেনেজুয়েলার

ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের নির্বাসনের সময় বাবা-মায়ের কাছ থেকে ৬৬ জন শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে আটকে রাখা হয়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এসব শিশুদের হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছে, যাতে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভেনেজুয়েলা সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কর্মসূচির সভাপতি ক্যামিলা ফ্যাব্রি বলেন, 'আমাদের ৬৬ জন শিশু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপহৃত হয়েছে। এই সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। এটি একটি নিষ্ঠুর এবং অমানবিক নীতি।'
জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সাল থেকে ৭০ লাখেরও বেশি ভেনেজুয়েলার নাগরিক দেশ ছেড়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লোকের দেশ ছাড়ার রেকর্ড। এর জন্য 'বিস্তৃত সহিংসতা, মুদ্রাস্ফীতি, গ্যাং-লড়াই, ক্রমবর্ধমান অপরাধের হার এবং খাদ্য, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার ঘাটতিকে' দায়ী করা হয়ে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের অস্থায়ী সুরক্ষিত অভিবাসন মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এর অধীনে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে বসবাস এবং কাজ করার অনুমতি পেতেন।
কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লাখ লাখ অভিবাসীকে বহিষ্কারের জন্য আক্রমণাত্মক প্রচারণার অংশ হিসেবে এই সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেন।
এদিকে, মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ভেনেজুয়েলার শিশুদের অপহৃত রাখার দাবির বিষয়ে মন্তব্যের জন্য এএফপি'র অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
তবে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত ২১ জন আটকে পড়া শিশুকে ভেনেজুয়েলায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মার্চ মাসে ট্রাম্পের অভিবাসন ক্র্যাকডাউনে আটক ২৫২ জন ভেনেজুয়েলার একজনের মেয়েও রয়েছে। তাদের কোনো প্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং এল সালভাদরের কুখ্যাত সিইসিওটি কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।
জুলাই মাসে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং ভেনেজুয়েলায় বাড়ি পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে চারজন এএফপিকে জানান, তারা মারধর, নির্যাতন এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছেন।
অপরদিকে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ করা হয়েছে।
মাদুরোর বিগত দুটি নির্বাচনের জয়কে স্বীকৃতি না দেওয়া ওয়াশিংটন দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কোকেন পাচারকারী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। সেই সঙ্গে ওয়াশিংটন ক্যারিবীয় অঞ্চলে মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করেছে। এর জবাবে গত সোমবার মাদুরো বলেছেন, মার্কিন হুমকির জবাবে তিনি দেশে লাখ লাখ সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করবেন।