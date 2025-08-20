কীভাবে বানাবেন তালের লুচি?

সারাদেশের বেশ কিছু জায়গায় এখনো বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলেও তাল পাকানো ভাদ্র কিন্তু চলেই এসেছে। এই ভাদ্রে গ্রাম-গঞ্জে, হাটে বাজারে পাকা তালের দেখা মেলে আর গৃহস্থ বাড়িতে তালের পিঠাপুলি বানানোর ধুম পড়ে। গ্রামের মতো ইদানীং কিন্তু শহরতলীতেও পাকা তালের দেখা পাওয়া যায়।
তালের পিঠা তো ছেলেবুড়ো সবারই প্রিয়, কিন্তু তালের লুচির কথা কি শুনেছেন? না শুনলে চলুন জেনে নেই, কিভাবে বানাবেন তালের লুচি।
উপকরণ
তালের রস ১ কাপ, ময়দা ২ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ, গুড় বা চিনি ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো (মাখানো ও ভাজার জন্য)।
প্রণালি
একটি বড় বাটিতে ময়দা, সুজি, গুড় বা চিনি ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে তালের রস মাখতে থাকুন। নরম কিন্তু শক্ত খামির তৈরি করতে হবে (সাধারণ লুচির ডো যেমন হয়)। খামির ঢেকে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। হাত দিয়ে গোল করে নিয়ে বেলন দিয়ে পাতলা গোল লুচি বানান। কড়াইতে তেল গরম করুন। মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। একে একে লুচি ছাড়ুন। লুচি ফুলে উঠবে ও সোনালি হয়ে আসবে। গরম-গরম লুচি নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন।