সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কীভাবে বানাবেন তালের লুচি?

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৫
প্রতীকী ছবি

সারাদেশের বেশ কিছু জায়গায় এখনো বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলেও তাল পাকানো ভাদ্র কিন্তু চলেই এসেছে। এই ভাদ্রে গ্রাম-গঞ্জে, হাটে বাজারে পাকা তালের দেখা মেলে আর গৃহস্থ বাড়িতে তালের পিঠাপুলি বানানোর ধুম পড়ে। গ্রামের মতো ইদানীং কিন্তু শহরতলীতেও পাকা তালের দেখা পাওয়া যায়।

তালের পিঠা তো ছেলেবুড়ো সবারই প্রিয়, কিন্তু তালের লুচির কথা কি শুনেছেন? না শুনলে চলুন জেনে নেই, কিভাবে বানাবেন তালের লুচি।

উপকরণ

তালের রস ১ কাপ, ময়দা ২ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ, গুড় বা চিনি ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো (মাখানো ও ভাজার জন্য)।

প্রণালি

একটি বড় বাটিতে ময়দা, সুজি, গুড় বা চিনি ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিন। এবার ধীরে ধীরে তালের রস মাখতে থাকুন। নরম কিন্তু শক্ত খামির তৈরি করতে হবে (সাধারণ লুচির ডো যেমন হয়)। খামির ঢেকে অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। খামির থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। হাত দিয়ে গোল করে নিয়ে বেলন দিয়ে পাতলা গোল লুচি বানান। কড়াইতে তেল গরম করুন। মাঝারি আঁচে তেল গরম করুন। একে একে লুচি ছাড়ুন। লুচি ফুলে উঠবে ও সোনালি হয়ে আসবে। গরম-গরম লুচি নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

রেসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঝাল ঝাল করে হাঁস ভুনা রেসিপি 

বিশ্ব চকলেট দিবসে বানিয়ে ফেলুন মজাদার চকলেট কোকোনাট বল 

ব্লেন্ড করার ঝামেলা ছাড়াই বানিয়ে ফেলুন গরুর মাংসের টিকিয়া

শামি কাবাবসহ কাবাবের নানা পদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেহারির রেসিপি

বৃষ্টির দিনে মাটনের ৩ পদ 

গরুর মাংসের ২ পদ 

কাবাবের ২ পদ 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng