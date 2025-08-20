তোমরা পিআরের কথা বলো, আবার ৩০০ আসনে মনোনয়ন দাও: আহমেদ আযম

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেছেন, ৩০০ আসনে একটি দল নমিনেশন দিয়ে ফেলেছে এক বছর আগে। এখনও তারা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (পিআর) কথা বলছে। পিআর না দিলে ভোট হবে না বলছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
আহমেদ আযম খান বলেন, তোমরা পিআরের কথা বলো আবার ৩০০ আসনে নমিনেশন দাও। পিআরের কথা বললে তো কোনো আসনে নমিনেশন দেওয়ার কথা না। কাজেই জাতির সঙ্গে প্রতারণা বন্ধ করতে হবে। আমরা আর প্রতারণার রাজনীতিতে ফিরে যেতে চাই না।
তিনি বলেন, একেকজনে একেক কথা বলে পত্রিকার শিরোনাম হতে চায়, চ্যানেলের শিরোনাম হতে চায়। এখন রাজনীতি করতে হবে দেশকে নিয়ে, জনগণকে নিয়ে ও দেশের অর্থনীতিকে নিয়ে। অন্যকিছু নিয়ে রাজনীতি করবার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। ৫ আগস্ট যে গণঅভ্যুত্থান, সেই গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষাই হলো আর জাতির সঙ্গে প্রতারণা না করার। আমরা এখনও জাতির সঙ্গে প্রতারণা করছি।
তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যে সাম্প্রতিক অবস্থাটা এর কারণই হলো দেশের অনিশ্চয়তা। যখনই দেশটা নির্বাচনের পথে যাবে। তখন সব অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। তখনই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হবে। সব মানুষ তখন আইনশৃঙ্খলা উন্নতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা করবে। যত দেরি হবে ততই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটবে। এটা আমার মনে হয় সরকার বুঝতে পেরেছে। এবং বুঝতে পেরেই তারা নির্বাচনের পথে যাচ্ছে। আর যারা বুঝতে পেরেছে তাদের ভোট নেই, তারা শুধু ভোটের চিন্তা করে, দেশের চিন্তা করে না। তারা পিআর, সংস্কার ও বিচার নানা ধরণের কথা বলে এদেশের অগ্রগতিকে থামাতে চায়, গণতন্ত্রকে থামাতে চায়।
এ সময় উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন আল জাহাঙ্গীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর ছবুর খান চানু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী খানশূর, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নূরনবী আবু হায়াত খান নবু, পৌর বিএনপির সভাপতি আক্তারুজ্জামান তুহিন, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ পিন্টু, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি রাশেদা সুলতানা রুবি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।