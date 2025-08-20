আবার আক্রমণ হলে ‘নতুন ক্ষেপণাস্ত্র’ নিয়ে প্রস্তুত ইরান

ইসরায়েলি যে কোনো নতুন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ইরান। বুধবার দেশটি জানিয়েছে, নতুনভাবে তৈরি করা উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যা সাম্প্রতিক ১২ দিনের যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।
ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ বলেছেন, ১২ দিনের যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কয়েক বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। আজ আমরা পূর্বের ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছি। যদি জায়নবাদী শত্রু আবার কোনো অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নেয়, তাহলে আমরা অবশ্যই সেগুলো ব্যবহার করব।
জুনের মাঝামাঝি সময়ে, ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে বোমা হামলা শুরু করে, যার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। ইরানও ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার মাধ্যমে পাল্টা হামলা চালায়। ইসরায়েলের আক্রমণে জ্যেষ্ঠ সামরিক কমান্ডার, পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং শত শত বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়।
কয়েকদিন পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়ে যুদ্ধে সংক্ষিপ্তভাবে যোগ দেয়। এরপর ইরান মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত সবচেয়ে বড় মার্কিন বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আকস্মিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।
২৪ জুন থেকে ট্রাম্প ঘোষিত ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। ইরানের কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, যে কোনো মুহূর্তে নতুন লড়াই শুরু হতে পারে। তেহরান যুদ্ধ চায় না, কিন্তু লড়াই শুরু হলে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
গত সোমবার উপ-রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ রেজা আরেফ বলেছেন, ইরানকে প্রত্যেক মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা যুদ্ধবিরতিতে নেই, আমরা শত্রুতা বন্ধের অবস্থায় রয়েছি।