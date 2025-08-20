সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে প্যানেল ঘোষণা উমামার 

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৩
স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে ডাকসু নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা করেছেন উমামা ফাতেমা। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জন্য প্যানেলের নাম ঘোষণা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। যার নাম দিয়েছেন ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’। 

বুধবার (২০ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের নাম ঘোষণা করেন তিনি।

এ সময় উমামা জানান, বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেল ৫টায় অপরাজেয় বাংলার সামনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করবেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে প্যানেল গড়তে যাচ্ছেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সম্মুখ সারির নেত্রী উমামা।

৩০ জুলাই রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। পরে ১৮ আগস্ট সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন উমামা। 

এদিকে, ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের আজ শেষদিন ছিল। এই দিনেও ৯৩টি ফরম বিতরণ হয়েছে। আর জমা পড়েছে ১০৬টি। এ নিয়ে মোট ৬৫৮টি কেন্দ্র ও হল প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম বিতরণ হয়েছে।

ডাকসু

