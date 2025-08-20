সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আলোচিত কৃষি কর্মকর্তাকে পদাবনতি দিয়ে বদলি

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:০০
কৃষি কর্মকর্তা ইভা মল্লিক। ছবি: সংগৃহীত

নড়াইলের কালিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইভা মল্লিক ঘুষ, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতায় একের পর এক খবরের শিরোনামে আসেন। অবশেষে আলোচিত সেই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত কৃষি অফিসার পদে পদাবনতি দিয়ে বদলির আদেশ দিয়েছেন কৃষি বিভাগ।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. জসীম উদ্দীন।

এর আগে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. ছাইফুল আলম স্বাক্ষরিত আদেশে নড়াইলের কালিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইভা মল্লিককে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার পদে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চিঠিতে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশে চার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার বদলি করা হয়। আদেশে বলা হয় আগামী ২৭ আগস্ট বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন, অন্যথায় পরদিন ২৮ আগস্ট থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।

এর আগে কালিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইভা মল্লিকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত উপজেলার ১৪টি কৃষকদের পার্টনার ফিল্ড স্কুলগুলোতে চরম অব্যবস্থাপনা সহ কৃষকদের সেশনের প্রাপ্য নাস্তা ও সম্মানী বাবদ পাওনা টাকা নিয়ে নয়-ছয়ের অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাকে নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়।

তাকে নিয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় বরাবর অভিযোগ দেন সার ও বীজ ডিলার শেখ জামিল আহমেদ। বিষয়টি কয়েক দফায় তদন্ত করে কৃষি বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। ইভা ২০২৩ সালের মে মাসের ১৭ তারিখ কালিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন।

এ বিষয়ে ইভা মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নড়াইল বদলি

