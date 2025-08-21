সোনালী ও জনতা ব্যাংকের অফিসার পদের ফল প্রকাশ

সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও জনতা ব্যাংক পিএলসির ‘অফিসার (আইটি)’ পদের ফলাফল প্রকাশ করেছে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি।
বুধবার (২০ আগস্ট) দশম গ্রেডের এ পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি।
এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে প্যানেল থেকে ৪৬৮ প্রার্থীকে মেধা, কোটা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পছন্দক্রম অনুযায়ী ২টি ব্যাংকে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে সোনালী ব্যাংকে ৩০৭ জন এবং জনতা ব্যাংকে ১৬১ জন।
নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী সব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হবে।
নির্বাচিত ৪৬৮ জনের তালিকা দেখতে ক্লিক করুন।