সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোনালী ও জনতা ব্যাংকের অফিসার পদের ফল প্রকাশ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

সোনালী ব্যাংক পিএলসি ও জনতা ব্যাংক পিএলসির ‘অফিসার (আইটি)’ পদের ফলাফল প্রকাশ করেছে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি।

বুধবার (২০ আগস্ট) দশম গ্রেডের এ পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি।

এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে প্যানেল থেকে ৪৬৮ প্রার্থীকে মেধা, কোটা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পছন্দক্রম অনুযায়ী ২টি ব্যাংকে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে সোনালী ব্যাংকে ৩০৭ জন এবং জনতা ব্যাংকে ১৬১ জন।

নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী সব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

নির্বাচিত ৪৬৮ জনের তালিকা দেখতে ক্লিক করুন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

সোনালী ব্যাংক সরকারি চাকরি জনতা ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৪৮তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৭৭

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল আজ, বাড়ছে না পদ

পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে নিয়োগ, আবেদন শুরু ১ জুলাই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৬ হাজার ৫৫৮

৪৩তম বিসিএসের বাদ পড়া প্রার্থীদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিগগিরই

৪৮তম বিসিএসে ২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগে সরকারের জোর তৎপরতা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদ ৬৩৮

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng