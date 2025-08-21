সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছেন ইলন মাস্ক

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৯
ইলন মাস্ক। ফাইল ছবি

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রেখেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘনিষ্ঠদের তিনি জানিয়েছেন যে এখন তিনি নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকেই মনোযোগ দেবেন। খবর রয়টার্স।

তবে এই বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করে মাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যা-ই লিখুক না কেন, সেটি কখনো সত্য বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই।'

গত জুলাইয়ে ইলন মাস্ক ‘আমেরিকা পার্টি’ নামের একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কর কমানো ও ব্যয় বিল নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধে জড়িয়ে পড়ার পর তিনি এই পদক্ষেপ নেন।

কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছেন। তাঁর সহযোগীদের কাছে মাস্ক স্বীকার করেছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলে ভ্যান্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ রাজনীতি বিশ্ব সংবাদ ইলন মাস্ক ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নাইজারে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৪৭, বাস্তুচ্যুত অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত আরও ৮১ ফিলিস্তিনি

মার্কিন শুল্ক চাপের মধ্যেই ভারতকে তেলে ৫ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে রাশিয়া

মালয়েশিয়ায় ২৪ লাখের বেশি কলিং ভিসার খবর নিয়ে বিভ্রান্তি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মার্কিন নাগরিক

আবার আক্রমণ হলে ‘নতুন ক্ষেপণাস্ত্র’ নিয়ে প্রস্তুত ইরান

ইউক্রেন সংঘাত বন্ধে ভারতের ওপর ‘জরিমানা’ আরোপ করা হয়েছে: হোয়াইট হাউস

যুক্তরাষ্ট্র ৬৬ শিশুকে অপহরণ করে রেখেছে, দাবি ভেনেজুয়েলার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng