রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছেন ইলন মাস্ক

বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রেখেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘনিষ্ঠদের তিনি জানিয়েছেন যে এখন তিনি নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকেই মনোযোগ দেবেন। খবর রয়টার্স।
তবে এই বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করে মাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যা-ই লিখুক না কেন, সেটি কখনো সত্য বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই।'
গত জুলাইয়ে ইলন মাস্ক ‘আমেরিকা পার্টি’ নামের একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কর কমানো ও ব্যয় বিল নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধে জড়িয়ে পড়ার পর তিনি এই পদক্ষেপ নেন।
কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছেন। তাঁর সহযোগীদের কাছে মাস্ক স্বীকার করেছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলে ভ্যান্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।