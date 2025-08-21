বিয়ের পর ওজন কেন বাড়ে?

নারী হোক বা পুরুষ, বিয়ের পর অনেকেরই ধীরে ধীরে ওজন বেড়ে যায়। বিষয়টি একেবারেই স্বাভাবিক। এর পেছনে রয়েছে কিছু শারীরিক, মানসিক ও জীবনধারাজনিত কারণ।
বিয়ের পর অনেকেই আগের মতো ব্যায়াম, হাঁটা বা শারীরিক কার্যকলাপ কম করেন। একসাথে খাওয়ার অভ্যাস হয়, ফলে খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়।
নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের পর হরমোনে পরিবর্তন (বিশেষত গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মের সময়) ওজন বাড়ায়। পুরুষদের ক্ষেত্রেও হরমোনের সামান্য পরিবর্তন ও মানসিক চাপের কারণে ওজন বাড়তে পারে।
আবার দম্পতিরা একে অপরের সাথে সময় কাটাতে গিয়ে তেল-চর্বিযুক্ত বা মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খান। রাত জাগা ও একসাথে রাতের খাবার দেরিতে খাওয়ার অভ্যাসও ওজন বাড়ায়। বিয়ের পরের কিছুদিন অনেক আত্নীয়-স্বজনের বাসায় নিয়মিত দাওয়াত থাকে বা দম্পতিরা তাদের বাসায় দাওয়াতের আয়োজন করেন। নিয়মত এসব দাওয়াতের ভারী খাওয়াদাওয়াও ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখে।
নতুন জীবনে স্থিতি আসায় অনেকে বেশি আরামপ্রিয় হয়ে পড়েন। কমফোর্ট ইটিং বা একসাথে আনন্দ করে খাওয়া ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।
নারীদের জন্য ওজন বাড়ার একটি বড় কারণ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান। গর্ভাবস্থায় ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক, তবে অনেক সময় সেটি পরে আর কমানো যায় না।
বিয়ের পর ঘুমের সময় ও ধরনে পরিবর্তন আসে। অনিয়মিত বা কম ঘুম হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে ক্ষুধা বেড়ে যায় এবং ওজন বাড়ে।