বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিখোঁজের ৫ দিন পর নদীতে ভাসছিল বিএনপি নেতার মরদেহ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৬

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর স্থানীয় বিএনপি নেতা মো. মুরাদজ্জামান সরকারের (৭০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (২১ আগস্ট) উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নের বুগারপটল চর এলাকায় যমুনা নদীর কোলার পানিতে ভাসমান অবস্থায় তার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত মুরাদজ্জামান সরকার ওই ইউনিয়নের দক্ষিণ যোগীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও ওই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ জানায়, গত শনিবার সকালে মুরাদজ্জামান সরকার স্থানীয় ইটাকুরি বাজারে যান। এরপর তিনি আর বাড়ি ফিরেননি বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার। পরে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এনিয়ে পরের দিন রোববার সাঘাটা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি)করা হয়। সবশেষ যমুনা নদীতে এক ব্যক্তির ভাসমান মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

সাঘাটা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মসিউর রহমান বলেন, বুধবার স্থানীয়রা ওই এলাকায় যমুনা নদীর কোলার পানিতে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা আধুনিক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মৃত্যু মরদেহ উদ্ধার নিহত পুলিশ

