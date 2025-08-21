অপকর্ম প্রকাশ করায় সাংবাদিক অপহরণ, সব পদ হারালেন ছাত্রদল নেতা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে সাংবাদিক অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনায় ভদ্রঘাট ইউনিয়ন ছাত্রদলের ক্রীড়া সম্পাদক মুন্না সরকারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) কামারখন্দ উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান ও সদস্য সচিব তানভীর ইসলামের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে মুন্না সরকারকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
ছাত্রদলের সদস্য সচিব তানভীর ইসলাম বলেন, ‘মুন্না সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কোনো অন্যায় সংগঠন বরদাশত করবে না।’
স্থানীয় সূত্র জানায়, সম্প্রতি ‘জনতার আলো’ সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক রুবেল তালুকদার মুন্না সরকারের নানা অপকর্মের খবর প্রকাশ করে আসছিলেন। এর জেরে মুন্না সরকারসহ কয়েকজন রুবেল তালুকদারকে অপহরণ করে। বিষয়টি জানাজানি হলে সাংবাদিকের পরিবার সিরাজগঞ্জ সেনা ক্যাম্পে খবর দেয়। সেনাবাহিনীর তৎপরতায় অপহৃত সাংবাদিককে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।