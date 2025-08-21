বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম

ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছাড়ার পর দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন মাহবুব আনাম। বর্তমানে বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত আছেন তিনি।
এদিকে, বিসিবির আসন্ন নির্বাচনে তিনি সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন বলে আলোচনা উঠেছিল। তবে এ নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন মাহবুব আনাম।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম বিষয়টি (নির্বাচন থেকে সরে যাওয়া নিয়ে)। তাছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেটের পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, সেই জায়গার জন্য আমি নিজেকে উপযুক্ত বলেও মনে করি না। আমি একটি শান্তিপূর্ণ এবং ঝামেলাহীন জীবন কাটাতে চাই।’
এদিকে, মাহবুব আনামের এমন ঘোষণার পর বিসিবির কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। এরমধ্যে দুইজন পরিচালক জানিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। সে কারণে কোনো মন্তব্য করতেও রাজি হননি।
ধারণা করা হচ্ছে, সম্প্রতি তাকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা নেতিবাচক প্রচারণায় ব্যথিত হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে বিসিবির পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা আছে অক্টোবরে।