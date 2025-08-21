টিসিবির লাইনে মধ্যবিত্তের সঙ্গে মেসের শিক্ষার্থীরাও

নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে হঠাৎ। চাল, ডাল, তেলসহ জরুরি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ আয়ের মানুষ। শুধু নিম্নবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও এখন টিসিবির ট্রাকে সাশ্রয়ী দামে পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন।
সরেজমিন দেখা গেছে, এই লাইনে যোগ দিয়েছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেসে থাকা শিক্ষার্থীরাও। নিয়মিত বাজারের চড়া দামে পড়াশোনা ও জীবনযাপনের খরচ সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে তাদের জন্য। কবি নজরুল কলেজের এক শিক্ষার্থী জানান, মেসের আর্থিক চাপে সপ্তাহে একদিন একজন করে টিসিবির লাইনে দাঁড়িয়ে বাজার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। এজন্য ক্লাসও মিস করতে হচ্ছে।
টিসিবির শ্রমিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ট্রাক থেকে শুধু তিনটি পণ্য—সয়াবিন তেল (১১৫ টাকা/লিটার), মসুর ডাল (৭০ টাকা/কেজি) ও চিনি (৮০ টাকা/কেজি)—বিক্রি হচ্ছে। প্রতিজন সর্বোচ্চ দুই লিটার তেল, দুই কেজি ডাল ও এক কেজি চিনি কিনতে পারছেন। শিক্ষার্থীরা প্রায়ই মাছ, মাংস ও তরকারি সরবরাহের দাবি তুলছেন।
রাজধানীর বিভিন্ন ট্রাকপয়েন্টে দেখা গেছে, সরকারি–বেসরকারি চাকরিজীবী, গৃহিণী থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়ে স্বল্পমূল্যে পণ্য নিচ্ছেন। কেউ কেউ নাম-পরিচয় গোপন রেখে জানাচ্ছেন, বেতন একই থাকলেও বাজারের দাম বেড়ে যাওয়ায় টিসিবির লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই।
টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৬৫ লাখ পরিবারের কাছে স্মার্ট কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে, যার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে ৫৪ লাখ কার্ড। এ কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া মিললেও ডালসহ কিছু পণ্যের দাম বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করতে হয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ১০ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে ৬০টি ট্রাকে প্রতিদিন পণ্য বিক্রি চলছে এবং চাহিদা আরও বাড়ছে।