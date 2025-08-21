চালক গেল টয়লেটে, গাড়ি নিয়ে ‘পালাচ্ছিল’ ৪ বন্ধু 

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার উল্টে তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ বলছে, দুর্ঘটনা কবলিত প্রাইভেটকারটির চালক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গাড়ি থেকে নামলে আরোহীরা তাকে রেখেই গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ই ঘটে এই দুর্ঘটনা।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোর ৬ টার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর যাত্রী ছাউনির কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, নিহতদের মধ্যে একজন নারী ও দুইজন পুরুষ। ঘটনাস্থলেই তানজীল ও আরমান নামে দুই যুবক নিহত হন। বাকি দুইজনকে উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পর ছায়রাকে (২০) চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এছাড়া আহত মো. রবিনকে (২২) শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। রবিন বলেন, ‘রাজধানীর মধ্য বাড্ডা থেকে চার বন্ধু মাওয়া ঘুরতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।’
হাসাড়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবু নাঈম সিদ্দকী বলেন, ‘চালক একটি পেট্রোল পাম্পে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে তাকে রেখেই আরোহীদের একজন প্রাইভেটকারটি চালিয়ে ঢাকার পথে রওনা হয়। ষোলঘর যাত্রী ছাউনির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজনের রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রাইভেটকারটি উল্টে যায়।’
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, ভোরে ষোলঘর যাত্রী ছাউনির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজনের রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা খায় প্রাইভেটকারটি। এই সময় বিকট শব্দ হয় এবং গাড়িটি উল্টে ছিটকে পরে। ঢাকামুখী বেপরোয়া গতির প্রাইভেটকারটিতে চারজন ছিলেন।
তিনি বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে নিহত দুইজন এবং আহত বাকি দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।’