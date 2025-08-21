সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১১
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ছবি: ফক্স নিউজ

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-এর কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নেয়। খবর বিবিসির।

ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এর আগে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে গত বছর নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আইসিসি। ওই সিদ্ধান্তের পর বিশ্বের কয়েকটি দেশ পরোয়ানাটি কার্যকর করার অঙ্গীকার জানালেও ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই আদালতের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে আসছে।

নতুন নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্তর্জাতিক আদালতের কর্মকাণ্ড আরও সীমিত করার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন। বুধবার (২০ আগস্ট) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেন। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অনুমোদনে আইসিসির আরও দুই বিচারক এবং দুই আইনজীবীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রুবিও এক বিবৃতিতে বলেন, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত একটি জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

তবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার এই ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আইসিসি। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি নিষেধাজ্ঞা একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সরাসরি আঘাত। এটি বিশ্বজুড়ে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকারদের প্রতি অবমাননা। আইসিসি কোনো হুমকি, চাপ বা নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে তার কাজ চালিয়ে যাবে।'

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য আইসিসি বিশ্ব সংবাদ ইসরায়েল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী অর্ধেকে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিলেন তুলসী গ্যাবার্ড

গাজা সিটি দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে: হামাস

ফিলিস্তিনের ৬৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিজেদের বলে ঘোষণা করল ইসরায়েল

পালটা হামলায় গাজা ও গোলানে বহু ইসরায়েলি সেনা হতাহত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাশিয়া ছাড়া ইউক্রেনের নিরাপত্তা সম্ভব নয়: রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিচারক ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও আর নেই

ক্রাশের স্বামীকে হত্যা প্রচেষ্টা: মিউজিক সিস্টেমে বোমা ভরে ডেলিভারি

নাইজারে ভয়াবহ বন্যায় নিহত ৪৭, বাস্তুচ্যুত অর্ধলক্ষাধিক মানুষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng