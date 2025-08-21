এবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-এর কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নেয়। খবর বিবিসির।
ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এর আগে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে গত বছর নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আইসিসি। ওই সিদ্ধান্তের পর বিশ্বের কয়েকটি দেশ পরোয়ানাটি কার্যকর করার অঙ্গীকার জানালেও ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই আদালতের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে আসছে।
নতুন নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্তর্জাতিক আদালতের কর্মকাণ্ড আরও সীমিত করার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন। বুধবার (২০ আগস্ট) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেন। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অনুমোদনে আইসিসির আরও দুই বিচারক এবং দুই আইনজীবীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে রুবিও এক বিবৃতিতে বলেন, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত একটি জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।'
তবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার এই ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আইসিসি। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি নিষেধাজ্ঞা একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সরাসরি আঘাত। এটি বিশ্বজুড়ে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকারদের প্রতি অবমাননা। আইসিসি কোনো হুমকি, চাপ বা নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে তার কাজ চালিয়ে যাবে।'