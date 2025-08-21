প্যারিসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক বইমেলা

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো ‘প্যারিস টাইমস আন্তর্জাতিক বইমেলা’।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় শনিবার (১৬ আগস্ট) প্যারিসের উপকণ্ঠ সেইন ডেনিসের ঐতিহাসিক মেরীর হলে।
দিনব্যাপী আয়োজিত এ বইমেলাটি পরিণত হয় এক অনন্য পাঠক-লেখক, প্রকাশক ও বইপ্রেমীদের মিলনমেলায়। প্রবাসে বাংলা সাহিত্য চর্চায় এটি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে বলে মত দেন আয়োজক ও অতিথিরা।
মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় কাউন্সিলের মেয়র মিশেল ফোরকেড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান প্যারিস টাইমস-এর প্রকাশক ও আয়েবা’র মহাসচিব কাজী এনায়েত উল্লাহ, পাশাপাশি ফ্রান্স ও ইউরোপজুড়ে সাহিত্য ও কমিউনিটি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
মেলায় ছিল- লেখক আড্ডা, কবিতা পাঠ, সংগীত পরিবেশনা, দেশীয় খাবারের স্টল।
ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বইপ্রেমীদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানস্থল।
এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন- কবি ও লেখক রবিশঙ্কর মৈত্রী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার (জেলা ও দায়রা জজ) হাসানুজ্জামান, লেখক ও মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক, জিন্নুরাইন জায়গীরদার, লেখক ফৌজিয়া খাতুন রানা, নয়ন এনকে, মেরী হাওলাদার, আব্দুল কাইয়ুম, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, কাব্য কামরুল, সালেহ আহমেদ, ফটোসাংবাদিক ফরিদ আহমদ রনি, সংগীতশিল্পী আরিফ রানা ও কুমকুম রানা
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- আয়েবা’র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফখরুল আকম সেলিম ও রানা তাসলিম, ফ্রান্স-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের সভাপতি সাত্তার আলী সুমন, ফটোগ্রাফার আলেক্সান্দ্রা রোসিনস্কি, সিকুয়া বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুরুপ সুদিয়াল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এমদাদুল হক স্বপন, প্যারিস টাইমস-এর সম্পাদক সালাহ উদ্দিন, বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালি
মেলায় উন্মোচন করা হয় দুটি নতুন বই। ‘বলাবাহুল্য’ লেখক: হাসানুজ্জাম রিপন, ‘প্যারিসের ছবি’- লেখক: ফরিদ আহমদ রনি (ভ্রমণবিষয়ক)
সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় কবিতা আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশনা ও মুক্ত আলোচনা। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল প্রাণবন্ত এক মিলনমেলা, উচ্ছ্বাস ও বাঙালি সংস্কৃতির দীপ্ত আবহ।
অতিথিরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং এটি প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গভীর সেতুবন্ধন তৈরি করে।