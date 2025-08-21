সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পরিত্যক্ত টয়লেট থেকে ৭ বছরের শিশুর মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯
নিহত ছোঁয়া মনি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় একটি পরিত্যক্ত টয়লেট থেকে ছোঁয়া মনি (৭) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমোড়া গ্রামে এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে।

নিহত ছোঁয়া মনি ওই গ্রামের সুমন শেখের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, সকালে মাদরাসা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই ছোঁয়া মনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিকেলে প্রতিবেশী দাদার বাড়ির পরিত্যক্ত টয়লেটে মেয়েটির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশে খবর দেন।

রায়গঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কে. এম. মাসুদ রানা বলেন, শিশুটির মুখ, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চলছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

শিশু সারাদেশ সিরাজগঞ্জ

