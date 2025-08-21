সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুরস্কার নেওয়ার জন্যে আমার একটা হাতই যথেষ্ট: বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০১
ছেলে আরিয়ান খানের প্রথম ওয়েব সিরিজ প্রজেক্টের প্রচারে হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ খান ও গৌরি খান।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ঘুরছে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ও তার ছেলে আরিয়ান খানের যুগল কিছু মুহুর্ত। ছেলে আরিয়ান খানের প্রথম ওয়েব সিরিজ প্রজেক্টের প্রচারে হাজির হয়েছিলেন শাহরুখ খান, আর তাতেই ফের শোরগোল।

নেটফ্লিক্সের আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েই দর্শক-ভক্তদের মন আবারও জয় করলেন কিং খান। সিরিজ প্রিভিউ প্রকাশের পর থেকেই আরিয়ানকে অনেকেই বাবার মতো ‘কপিক্যাট’ আখ্যা দিয়েছেন। তবে মঞ্চে শাহরুখ জানালেন, এই কাজের পেছনে ছেলের অনেক পরিশ্রম রয়েছে। সেইসঙ্গে নিজের বলিউড জীবনের কিছু স্মৃতিও ভাগ করে নিলেন সবার সঙ্গে। মজা করতেও ছাড়লেন না। জানালেন, জাতীয় পুরস্কার নিতে তার একটা হাতই যথেষ্ট।

আসলে কয়েকদিন আগেই হাতে ঐ কাঁধে চোট লেগেছিল শাহরুখের, বড় একটা অপারেশন হয়েছে। সুস্থ হতে এক-দু’মাস লেগে যাবে। এর মধ্যেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার নিতে হবে তাকে। ছেলের ওয়েব সিরিজের অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড এন্ট্রির পর শাহরুখ খান জানালেন, বড় একটা অপারেশন হয়েছে। সুস্থ হতে এক-দু’মাস লেগে যাবে। তবে জাতীয় পুরস্কার নিতে একটা হাতই যথেষ্ট। আসলে অধিকাংশ কাজই আমি এক হাত দিয়েই করি। শুধু একটি কাজেই আমার দুই হাত লাগে—সেটা হল আপনাদের ভালোবাসা।”

শাহরুখের এই রসিকতামিশ্রিত জবাব মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। ভক্তরা বলছেন, বয়স যতই বাড়ুক, বলিউড বাদশাহর স্টাইল আর মঞ্চকাঁপানো ক্যারিশমা এখনও অটুট।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

শাহরুখ খান নেটফ্লিক্স

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে শাহরুখের ‘মান্নাতে’ প্রবেশের চেষ্টা যুবকের

‘আমি কম প্রতিভা আর স্রষ্টার দেওয়া দান নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করি’

‘কমল হাসানের পায়ের নখের যোগ্য নন শাহরুখ’, তির্যক মন্তব্য অভিনেতার

শাহরুখকে অস্কারজয়ী এ আর রহমান বললেন, ‘অভিনন্দন লিজেন্ড’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভিডিও বার্তায় ভাঙা হাত নিয়েই হাজির শাহরুখ, জানালেন ‘কৃতজ্ঞতা’

৩৩ বছরের অপেক্ষার অবসান, প্রথমবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাচ্ছেন শাহরুখ খান

শাহরুখ খান আহত হননি, আসল ঘটনা কী

শুটিং সেটে আহত শাহরুখ খান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng