বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেপ্তার

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০২

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় এক মাদ্রাসা ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মাওলানা রমিজ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজৈর থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

রমিজ উদ্দিন মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বাজিতপুর ইউনিয়নের সুতারকান্দি নূরানি তাজবিদুল কোরআন মাদ্রাসা অ্যান্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। পাশাপাশি তিনি স্থানীয় শাফিয়া শরীফ জমাদ্দারবাড়ি জামে মসজিদের ইমাম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন।তিনি ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলার বর খাটদিয়া গ্রামের নুরুল হকের ছেলে।

ভুক্তভোগী ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র আরিয়ান জমাদ্দার (১২) স্থানীয় আমগ্রাম পীরেরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা এবং টেইলার্স আজিজুল হকের ছেলে। অভিযোগ রয়েছে, ভুক্তভোগী ৪র্থ শ্রেণির ওই ছাত্রকে একাকী পেয়ে বলাৎকার করেন শিক্ষক রমিজ উদ্দিন। এ ঘটনার পর ওই শিক্ষার্থী পরিবারকে বিষয়টি জানায়।

পরবর্তীতে শিশুটির বাবা আজিজুল হক রাজৈর থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

রাজৈর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদ খান বলেন, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছি। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

মাদারীপুর সারাদেশ মাদ্রাসা

