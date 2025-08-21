সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খাগড়াছড়িতে মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যা

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৭
খাগড়াছড়ির রামগড়ে নিহত মা ও মেয়ের মরদেহ দেখতে স্থানীয়দের ভিড়। ছবি: সংগৃহহীত

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পূর্ব বাগানটিলা এলাকা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় বলে রামগড় থানার ওসি মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন জানান।

নিহতরা হলেন- আমেনা বেগম ও রায়হানা আক্তার।

রামগড় থানার ওসি গণমাধ্যমকে জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বুধবার রাতেই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার সময় বাড়িতে শুধু মা ও মেয়ে ছিলেন। আজ সকালে মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। হত্যার কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

হত্যা সারাদেশ খাগড়াছড়ি

