খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পূর্ব বাগানটিলা এলাকা থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় বলে রামগড় থানার ওসি মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন জানান।
নিহতরা হলেন- আমেনা বেগম ও রায়হানা আক্তার।
রামগড় থানার ওসি গণমাধ্যমকে জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বুধবার রাতেই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার সময় বাড়িতে শুধু মা ও মেয়ে ছিলেন। আজ সকালে মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। হত্যার কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।