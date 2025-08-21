সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
ইমরান খানকে ৮ মামলায় জামিন দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৯
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ছবি: রয়টার্স

পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ২০২৩ সালের মে মাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া আটটি মামলায় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করেছে। খবর ন্যাশনের।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদির নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ এই আদেশ দেন। বেঞ্চে বিচারপতি হাসান আজহার রিজভী ও বিচারপতি মুহাম্মদ আলী মাজহারও ছিলেন। এর আগে বেঞ্চে থাকা বিচারপতি মিয়ান গুল হাসান আওরঙ্গজেবকে সরিয়ে দিয়ে রিজভীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শুনানির সময় বিশেষ প্রসিকিউটর জুলফিকার নাকভি আগের কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসেবে অসুস্থতার ব্যাখ্যা দেন। প্রধান বিচারপতি তার ব্যাখ্যা কোনো আপত্তি ছাড়াই গ্রহণ করেন।

ইমরান খানের আইনজীবী সালমান সাফদার আদালতে জানান, বিদ্যমান সব নজিরই জামিন মঞ্জুরের পক্ষে যায়। আদালত শেষ পর্যন্ত রায় দেয়, জামিন শুনানিতে করা পর্যবেক্ষণ কেবল অস্থায়ী এবং চূড়ান্ত বিচারের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৯ মের সহিংসতা–সংক্রান্ত মামলাগুলির মধ্যে লাহোর কর্পস কমান্ডারের বাসভবনে হামলার মামলাও রয়েছে। এসব মামলায় ইমরান খানের জামিন আবেদন ২০২৪ সালের নভেম্বরে লাহোরের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত প্রত্যাখ্যান করে। পরে ২০২৫ সালের ২৪ জুন লাহোর হাইকোর্টও আপিল খারিজ করে দেয়। এরপর বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়।

