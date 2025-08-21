সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পশ্চিম তীরে ৩৪০০ বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করল ইসরায়েল

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৯
তীব্র আন্তর্জাতিক বিরোধিতার কারণে জেরুজালেমের পূর্বে 'ই১' নামে পরিচিত প্রকল্পটি বছরের পর বছর ধরে স্থগিত ছিল। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিম তীরের একটি এলাকায় বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ইসরায়েল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সতর্ক করেছে, প্রকল্পটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কার্যকর করার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হবে।

তীব্র আন্তর্জাতিক বিরোধিতার কারণে বছরের পর বছর ধরে স্থগিত থাকা জেরুজালেমের পূর্বে 'ই১' নামে পরিচিত প্রকল্পটি বুধবার (২০ আগস্ট) অনুমোদন দেওয়া হয়।

জাতিসংঘ প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, এটি কার্যকরভাবে পশ্চিম তীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য ‘অস্তিত্বগত হুমকি’ সৃষ্টি করবে।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলের কট্টর-ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ জেরুজালেম ও ইসরায়েলি বসতি মালে আদুমিমের মধ্যে অবস্থিত অতি-সংবেদনশীল জমিতে প্রায় ৩ হাজার ৪০০টি বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন।

১৯৬৭ সাল থেকে দখলকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সমস্ত বসতি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অবৈধ।

এদিকে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) সর্বশেষ পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, এটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান বাস্তবায়নের, একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করে। এটি ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত ঐক্যকে ভেঙে দেবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপের ফলে পশ্চিম তীরকে বিচ্ছিন্ন এলাকা এবং ক্যান্টনে বিভক্ত করা হবে, যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এটি ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কারাগার হয়ে উঠবে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্য ইসরায়েল ফিলিস্তিন ভূমি দখল পশ্চিম তীর জেরুজালেম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজা সিটি দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে: হামাস

এবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ফিলিস্তিনের ৬৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিজেদের বলে ঘোষণা করল ইসরায়েল

পালটা হামলায় গাজা ও গোলানে বহু ইসরায়েলি সেনা হতাহত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত আরও ৮১ ফিলিস্তিনি

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মার্কিন নাগরিক

আবার আক্রমণ হলে ‘নতুন ক্ষেপণাস্ত্র’ নিয়ে প্রস্তুত ইরান

নেতানিয়াহুর মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল অস্ট্রেলিয়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng