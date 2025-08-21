টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মারা গেছেন তার বাবা, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আবু সাইদ দলু (৭০)। ছেলের নাম খন্দকার ইমারত হোসেন তালেশ (৫৬)।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাতে মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে এ ঘটনা ঘটে উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের খামারপাড়া গ্রামে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তালেশ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে রেফার করা হয় আর সেখানে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। অপর দিকে তার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আবু সাইদ দলু অসুস্থ অবস্থায় মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে কিছুক্ষণ পর তিনিও মারা যান।
গোড়াই এলাকার বাসিন্দা মো. বাবুল সিকদার জানান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাইদ দলু গোড়াই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক দুইবারের চেয়ারম্যান এবং বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি উপজেলার প্রয়াত রাজনৈতিক নেতা খন্দকার তারিকুল ইসলাম নয়ার বড় ভাই।
বুধবার রাত ১১টায় তালেশকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার পরেরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাইদ দলুকে গোড়াই জমিদারবাড়ি মাঠে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার ও ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ বি এম আরিফুল ইসলাম বলেন, বাবা ও ছেলে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবা-ছেলের মৃত্যুর ঘটনা খুবই মর্মান্তিক।