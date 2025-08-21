সেকশন

নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে ইসি

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৮
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একগুচ্ছ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে আগারগাঁওস্থ নির্বাচন ভবনে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে এই বৈঠক শুরু হয়।

এদিকে কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবশ্য এই বৈঠকে ছিলেন না। আর ইসি রয়েছেন সচিব জাপানে।

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আমরা বৈঠক শুরু করলাম। অনেকগুলো বিষয় থাকায় আজকের মধ্যে সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোববার বা সোমবার (২৫ আগস্ট) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।’ 

নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সার্বিক অগ্রগতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকেও জানাতে হবে। ‘এরপর ফাইনাল করে জানানো হবে’, বলেন এই নির্বাচন কমিশনার।

উল্লেখ্য, আগামী বছর (২০২৬ সাল) ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এ সংক্রান্ত চিঠিও দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনে।

