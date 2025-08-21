সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পরীক্ষা হলেই কলেজছাত্রীর মৃত্যু

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৭
সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ গেট। ছবি : সংগৃহীত

পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শরিফা আক্তার লিপি মারা গেছেন। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে কলেজে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শরিফা আক্তার লিপি সাতক্ষীরার মো. শহিদুল ইসলামের মেয়ে।

শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবুল হাশেম। তিনি বলেন, আমাদের ছাত্রী শরিফা আক্তার লিপির আকস্মিক মৃত্যুতে কলেজ পরিবার শোকাহত। আমি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং সবার কাছে তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করছি।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

মৃত্যু সাতক্ষীরা

