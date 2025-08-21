সিলেটের সুরমা নদী থেকে নিখোঁজের দুই দিন পর এবাদুর রহমান আবির (১৩) নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিলেট নগরীর টুকেরবাজার খেয়াঘাট এলাকায় নদীতে লাশটি ভেসে ওঠে।
আবির সিলেট শহরের ঘাসিটুলা এলাকার বেতের বাজার জামেয়া নূরুল হেরা মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র ছিল। তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলংয়ের সোনাটিলা গ্রামে। বাবা মিজানুর রহমান মুসা একজন স্থানীয় বাসিন্দা।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে আবির বাসার পাশে একটি মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। খেলার একপর্যায়ে বলটি সুরমা নদীতে পড়ে গেলে সে তা আনতে পানিতে নামে। এরপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল।
দুর্ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে, তবে তারা তখন শিশুটির কোনো সন্ধান পায়নি। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার দুপুরে নদীতে তার মরদেহ ভেসে ওঠে।
জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুনুর রশীদ জানান, লাশ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ হস্তান্তরের জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন।