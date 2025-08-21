সীমান্তে ১,৬৪৭ কিমি বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করলো ভারত

পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তের ১ হাজার ৬৪৭ কিলোমিটার অংশে সুরক্ষা বেড়া নির্মাণ করেছে ভারত। এই তথ্য রাজ্যসভায় উপস্থাপন করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যনন্দ রায়।
বুধবার(২০ আগস্ট) রাজ্যসভায় বিজেপির দুই সাংসদ শম্ভু শরণ প্যাটেল ও নীরজ শেখরের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব তথ্য তুলে ধরেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য প্রিন্ট' এএনআই-এর বরাতে এ খবর প্রকাশ করে।
তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের মোট সীমান্তরেখা প্রায় ২ হাজার ২১৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১১২ কিলোমিটার এলাকায় ভৌগোলিক কারণে বেড়া নির্মাণ সম্ভব নয়। তবে বাকি ৪৫৬ কিলোমিটার অংশে সীমান্ত প্রাচীর তৈরি করা যাবে।
নিত্যনন্দ রায় আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যে ৪৫৬ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া দেওয়ার সুযোগ আছে, তার মধ্যে ১৪৮ কিলোমিটার জমি এখনও রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেনি। ২২৯ কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, ভারত-বাংলাদেশের পুরো সীমান্ত প্রায় ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, যা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরাম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত।